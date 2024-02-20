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إعلان نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة أئمة الأوقاف 2023.. رابط الاستعلام

كتب:

إسراء سليمان
04:58 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 2023.

إعلان نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة

ووفق بيان صادر عن «الأوقاف»، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أتاح التظلمات عن نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة 2023 على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.