أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية.. تبدأ من 55 جنيها

حددت مديرية التموين بالقليوبية أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية، والتي تبدأ من 55 جنيها للزجاجة حجم 700 ملل، مؤكدة افتتاح 3 معارض في بنها ومعرض في شبرا الخيمة، وجار تجهيز 5 معارض في مختلف أنحاء المحافظة.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وأوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظة كالتالي:

- ⁠الزيت 700 ملل من 55 إلى 60 جنيها

- ⁠الزيت 1 لتر من 75 إلى 80 جنيها

- زيت لتر 80 جنبها

- زيت عباد لتر 90 جنيها

- زيت 700 ملل 60 جنيها

- زيت عافية ذرة 185 جنيها

- زيت هلا عباد 225 جنيها

توفير الزيت في معارض أهلا رمضان 2024

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بـ30%، حيث تقدم معارض أهلا رمضان تخفيضات على جميع السلع، منها الزيت، مشيرا أن الكميات كافية ومتوافرة طوال فترة المعارض ولا داعي التزاحم وكل السلع متوفرة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جار خلال الأيام المقبلة تجهيز 5 معارض أهلا رمضان 2024 في طوخ وشبين القناطر وقليوب والقناطر وكفر شكر، لسد احتياجات المواطنين بشكل كبير ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات المواطنين لتوفير السلع والمنتجات بالأسواق.