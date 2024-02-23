لجنة انتخابات مهندسي القاهرة: إقبال متوسط وانتظام التصويت

قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة المهندسين بالقاهرة، إن التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بدأ في العاشرة صباحا، وتستمر حتى 7 مساء، والإقبال حتى الآن متوسط، والعملية الانتخابية تسير بانتظام.

تفاصيل لجان انتخابات نقابة المهندسين

أشار في بيان، إلى أن نقابة القاهرة قسمت لجان التصويت وعددها 56 لجنة، إلى 18 لجنة للشعبة الكهربائية ومن لهم حق التصويت بالشعبة 90062.

أوضح أن الشعبة الميكانيكية فتبدأ من اللجنة 19 إلى اللجنة 30 وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة 59399، وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدأ من اللجنة 31 إلى اللجنة 43، وعدد ممن لهم حق التصويت بالشعبة 62388 مهندسا.

وتابع: الشعبة المعمارية تبدأ من اللجنة 44 إلى 52، ومن لهم حق التصويت بالشعبة 42329 مهندسا، ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج، رقم 53، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت 3439، والشعبة الكيمائية لجنة واحدة، وهي رقم 54، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت 3678 مهندسا، ولجنتان لشعبة التعدين والبترول 55 و56، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت 5112.