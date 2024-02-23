«الأوقاف» تعلن صيغة السؤال الثامن لمسابقة النحو التطبيقي للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها أطلقت برنامج ومسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات لمدة شهر اعتبارًا من 17 فبراير، وجاء ذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية.

برنامج ومسابقة النحو التطبيقي

وحول التفاصيل فقد أوضحت وزارة الأوقاف، أنها أطلقت برنامجا ومسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات لمدة شهر اعتبارًا من 17 فبراير، وهو عبارة عن عدد من دورات ولقاءات اليوم الواحد، وطرح مسابقة حول أهم القواعد الأساسية وتطبيقاتها لمدة ثلاثين يومًا، عبارة عن ثلاثين سؤالًا تنشر يوميًا.

رابط إرسال الإجابات

ولفتت إلى أنّه سيكون اجتياز اختبارها شرطًا لأي مسابقة إيفاد أو بعثة حج أو مساجد كبرى أو إدارة إشرافية أو قيادية مستقبلًا للأئمة، وكشرط للتحسين بالنسبة لخطباء المكافأة، وتابعت: "وترسل الإجابات يوميًا على الرابط المعد لذلك، وسيتم تخصيص جوائز قيمة وشهادات تقدير وشهادة اجتياز البرنامج لأفضل أصحاب الإجابات وأكثرهم مشاركة".

وجاء السؤال الثامن كالتالي:

- من الأفعال الناسخة (ظن) وأخواتها فما عملها؟ وبين أنواعها من حيث معانيها، مدعمًا إجابتك بالأمثلة، مشيرة إلى أنّه على المتسابقين إرسال الإجابة على الراط هنـا خلال 24 ساعة من نشر السؤال، وسننشر دوريًا أسماء أصحاب أفضل الإجابات.