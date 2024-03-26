دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024.. «اللهم ردني إليك ردا جميلا»

الدعاء في كل أيام شهر رمضان من الأمور المستحبة واقتداء بالسنة النبوية وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد دعاء اليوم السادس عشر من رمضان من الأدعية المهمة كونها من ضمن أيام الشهر الفضيل، الذي يستحب في جميع أيامه الإقبال على الله بجميع الطاعات ومن ضمنها الدعاء، وذلك لقوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وذلك عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ».

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024

وحول دعاء اليوم السادس عشر من رمضان، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لحنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف لـ«الوطن» إن هناك صيغا متعددة للدعاء، وللمسلم براح كبير للدعاء بها، ولا يتقيد بصيغة واحدة.

أدعية مستحبة في اليوم السادس عشر من رمضان 2024

ومن تلك الصيغ أيضا التي يستحب الدعاء بها في رمضان وغيره من الشهور: اللهم اجعل صيامي مقبولا وقيامي موصولا وذنبي مغفورا، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم تقبل الصيام والقيام، وأعنا على ذكرك يا غفار يا رحمن.

أسألك رب العزة والجلالة أن تزين قلبي بالرحمة، اللهم أرضي عن واغفر لي ذنوبي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لك الحمد على كل أقدارك.يا ملك يا قدوس أسألك في هذا الشهر الكريم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم ارزقنا الرزق الطيب الحلال يا مقسم الأرزاق بين الناس بالعدل.

يا من وسعت رحمته كل شيء أسألك أن ترحمني في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين الذين تنظر لهم فتغفر لهم، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا مغيث أغثني يا خير معين أعني، اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم ارزقني الأجر الكامل لصيام هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنتك يا رب العالمين.

اللهم رب السماوات والأرض أسألك أن تقبل صيام رمضان وأن يكون نهاية لكل أمل يسكنا، اللهم العوض الجميل جزاء هذا الصبر، اللهم اكتب لنا الخير والتوفيق في طريقنا.

يا حي يا قيوم يا من لا حول لي ولا قوة إلا به أسألك أن تفتح لي أبواب الغلقة، اللهم ردني إليك ردًا جميلًا وارزقني حسن الطاعة والفوز بشفاعة نبيك الهادي عن الحوض في جنتك يا أكرم الأكرمين، ربي إنك ملجأي الوحيد، أسألك أن تقر عيني بتحقيق ما أتمنى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم وفقني واكتب لي النجاح اللهم لا ترد لي دعاء.

يا حي يا قيوم أسألك أن تتقبل مني صيام هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلني ممن نال الأجر الكامل له، اللهم اعصمني من الخطأ واغفر لي ذنوبي وارزقني جنتك، اللهم يا رب الناس يا من بيده ملكوت كل شيء أسألك العفو والعافية، اللهم وفقني في طريقي ويسر لي أمري، اللهم اكتب لي النجاح يا رب العالمين، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء أسألك صيامًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، اللهم تقبل مني صالح الأعمال، اللهم باعد بيني وبين الحزن والهم كما باعدت بين المشرق والمغرب.

أعمال مستحبة في اليوم السادس عشر من رمضان 2024

هناك العديد من الأعمال المستحبة في ذلك اليوم ولا يختلف عن باقي أيام الشهر الفضيل ومنها:

- الإكثار من صلاة النوافل.

- ذكر الله والاستغفار.

- قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه.