عبد العزيز مخيون: المنصات الإلكترونية حولت الفن إلى سلعة سريعة الاستهلاك

قال الفنان القدير عبد العزيز مخيون، إنّ المنصات الإلكترونية حوّلت الفن إلى سلعة سريعة الاستهلاك، ويجب التأني في اختيار الأعمال الفنية لكي تخرج بشكل يليق بالمشاهد ويستوعبه سريعًا.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»: «الفنان القدير نور الشريف دفعتي ودرسنا سويًا وكلانا قدم مسرحية هاملت كمشروع للتخرج من المعهد».

وأشار إلى أن مسلسل ليالي الحلمية عمل عاش في وجدان المصريين لسنوات طويلة، ونحتاج لباحث في علم الاجتماع لتفسير ذلك.

مسلسل عمر التاريخي

وأوضح «مخيون» أن مسلسل عمر التاريخي ساهم في نجاحه المؤلف وليد سبف والمخرج حاتم علي، وأخذ منه مجهودات كبيرة، لصعوبة بعض المشاهد به.

وأوضح أن التأني في اختيار العمل، يؤدي إلى رقي العمل والمتفرج يدرك هذا الأمر وتصله الرسالة سريعًا: «عوامل نجاح الفن ثلاثة عناصر متمثلين في التأليف والإخراج والإنتاج».

كيف يختار عبد العزيز مخيون أعماله؟

وواصل عبد العزيز مخيون: «لم أخطط في اختيار أعمالي، ولم أستمع لنصائح المحيطين بي مثل سعاد حسني، والشاعر أمل دنقل وصفني بأنني ريشة في مهب الريح».

واختتم: «نجيب محفوظ كان عبقري زمانه، ولا يكتب إلا مع اختمار الموضوع في ذهنه».