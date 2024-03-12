ما حكم إفطار المرضع في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «ما حكم إفطار المرضع في رمضان؟»، بأنّ الطبيب هو من يقرر في تلك الحالة قدرتها على الصوم، والذي قد يقضي بإفطار المرضع في رمضان، موضحًا أنّه في هذه الحالة جاز لها الإفطار، ويكون الثواب محفوظًا عند القضاء فيما بعد انتهاء الرضاعة.

ما حكم إفطار المرضع في رمضان؟

وفي السياق نفسه، ردّت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على سؤال يتعلق بحكم إفطار المرضع في رمضان، وذكرت أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الإفطار وعليهما القضاء، ولا كفارة عليهما؛ لأنّ هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

وأضاف أنّ هذا من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

والمرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا يكون عليها القضاء فقط عن كل يومٍ يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.