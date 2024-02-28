محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق الطرفاية

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ومدى التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء، الجاري تطويره بطول 1.8 كم والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين، حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة، مشيرًا إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شامل بعرض 15متر حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمسطح الطريق لما له من أهمية في ربط حركة السير مع طريق مصر أسيوط الزراعي.

توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري

وكلف خلال جولته بالتنسيق مع أجهزة المرافق وتحويل بعض الكابلات المتعارضات مع أعمال التطوير مع توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري لتسهيل حركة تنقل المواطنين، كما كلف رئيس مركز البدرشين بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الأعمال وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.

كما اطمئن «راشد»، على جهود رفع كفاءة النظافة ومدي التزام الشركات بالجمع السكني ورضاء المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة من المواطنين في ذلك الصدد.

وتفقد نسب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة بمسار مشروع محور 3 يوليو (امتداد محور حسب الله الكفراوي) حتى طريق أسيوط الزراعي بنطاق مركز أبو النمرس، حيث قامت المحافظة بإزالة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع الموجودة بمسار المحور بنطاق المحافظة لسرعه إنجاز المشروع.