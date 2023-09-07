موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم.. اعرف موعد نهايتها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة جديدة تضرب البلاد، خلال الساعات المقبلة تأثرا بمنخفض الهند الخماسيني.

وأوضح بيان الأرصاد أن من المقرر انتهاء الموجة الحارة منتصف الأسبوع المقبل، إذ تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات.

موعد انتهاء الموجة الحارة

ويؤدي منخفض الهند الخماسيني إلى هبوب رياح شديدة الحرارة من الجزيرة العربية، وهو ما يزيد ارتفاع درجات الحرارة العظمى بقيم تتراوح بين 2-4 درجات على جميع الأنحاء، حيث تصل لـ46 درجة على شمال وجنوب الصعيد، و38 درجة على القاهرة الكبرى.

وتشهد البلاد طقسا حارا ورطبا حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعد موعد نهاية الموجة الحارة، التي تتراجع حدتها بداية من السبت المقبل وتنخفض درجات الحرارة بين درجة ودرجتين.

درجات الحرارة الخميس 7-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.