مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف شركة المياه

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف «فني حاسبات - محام - فني سلامة وصحة مهنية - فني تشغيل»، للمُستوفيين شروط إعلان الشركة رقم 3 لسنة 2023.

مكان وموعد إجراء الاختبارات لوظيفة فني حاسبات بشركة المياه 2024

وحددت الشركة عبر منشور لها على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة فني حاسبات، على أن يكون يوم الثلاثاء 5 من شهر مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر نادي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكائن 9 شارع الفردوس.

مكان وموعد إجراء الاختبارات لوظيفة محام بشركة الميساه 2024

وحددت شركة مياه الشرب موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة محام، سيكون يوم السبت 9 مارس، الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي شركة مياه الشرب بالقاهرة.

مكان وموعد إجراء الاختبارات لوظيفة فني سلامة وصحة مهنية بشركة المياه 2024

وحددت الشركة مواعد إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظيفة فني سلامة وصحة مهنية، يوم الخميس 7 مارس، أما المٌتقدمين لوظيفة فني تشغيل، اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 مارس.

7 شروط مطلوبة للتقدم لشغل وظائف شركة المياه2024

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن الشروط الواجب توافرها في المُتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، وهي:

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق «كهرباء - مياه - غاز».

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.