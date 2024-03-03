استعدادا لشهر رمضان.. حملة نظافة بشوارع وميادين العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة على شوارع وميادين المدينة، وذلك لإزالة الأوراق والقمامة من الشوارع.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أن الحملة شاركت فيها معدات المجلس، وأقسام النظافة والتجميل، والأزمات، والإدارة الهندسية برئاسة السكرتير العام للمجلس.

تنظيف الشوارع والميادين وطلاء الأرصفة

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم تنظيف محيط الأسواق، ومعرض أهلا رمضان اليوم الجمعة، وتم العمل على إزالة الرمال والأوراق من شارع العريش الرئيسية والفرعية، وميدان النصر والرفاعي، ومنطقة شارع القاهرة والساعة، والطريق الساحلي

بدوره أكد أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن عملية النظافة والتجميل مستمرة طوال الشهر الكريم، بالتزامن مع طلاء بعض الأرصفة في الميادين استعدادا لاحتفالات أعياد سيناء 25 إبريل القادم.

تزين مساجد العريش الكبرى قبيل رمضان

وأوضح العفش، أن مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، واصل تزيين المساجد الكبرى بمدينة العريش، وتجهيز حديقة النصر لأداء صلاة التراويح، والعمل على نظافة وتزين الشوارع المحيطة.

وأزال مجلس مدينة العريش، أكوام قمامة قاربت نصف طن من مخلفات سوق السمك بوسط المدينة، وذلك بعد وصول عدة شكاوى من الأهالي بهذا الشأن.