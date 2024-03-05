«الإسكان» تبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني المشروعات العمرانية المشتركة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة وشركات المقاولات الصينية في مجالات التنمية العمرانية.

القيادة السياسية الصينية حريصة على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر

واستهل الدكتور عاصم الجزار اللقاء بالترحيب بالسيد تشانغ تاو، مؤكداً متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «CSCEC» الصينية.

وأشار وزير الإسكان إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، «نقدر الجهد الذي تبذله شركة «CSCEC» الصينية في إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت».

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة

وأوضح ، أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج «الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة «CSCEC» الصينية.

ومن جانبه، أكد تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، حرص القيادة السياسية الصينية على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدولة المصرية والشركات الصينية، معرباً عن سعادته بالزيارة التي قام بها وزير الإسكان والوفد المرافق له مؤخراً إلى الصين، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل مناطق الأعمال المركزية.