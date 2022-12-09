«المنفي»: ننتظر عودة الشركات الصينية للعمل بمشروعات البنية التحتية في ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، إن بلاده تطمح في أن تلعب الصين الدور الذي يناسب فكرها الدولي ويناسب أهمية العلاقات بين البلدين من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها ووحدة أراضيها، الذي يؤدي لدوران عجلة التنمية وعودة الشركات الصينية للعمل في مشروعات البنية التحتية والتطور العمراني التي انطلقت عام 2010، ووقفت بسبب التغير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي ما زالت تشهدها البلاد.

وأوضح «المنفي» خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة ليبيا احتفلت منذ أيام بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وانعكس ذلك إيجابيا على استئناف إنتاج النفط والغاز بطاقته الطبيعية، وهو ما شجع العديد من الشركات الأجنبية من مزاولة نشاطها في هذا القطاع، مؤكدا دعم بلاده للعمل المشترك من أجل القضاء على بؤر الإرهاب والتطرف أينما وجد، ومن خلال تلاحم الليبيين تمكنت بلاده من القضاء على الإرهاب، وستحتفل بعيد استقلالها الـ71 في أجواء يملؤها الترقب والأمل بنجاح الجهود في بناء الثقة بين الأطراف السياسية والشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال السلمي للسطلة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية شفافة ونزيهة يقبل بها أبناء الشعب الليبي.