حكم الأشعة بالصبغة في نهار رمضان.. هل يفطر من يخضع لها؟

تستلزم بعض الأمراض إجراء أشعة بالصبغة وذلك لتشخيصها، والبداية في خطة العلاج، إلاّ أنّه قد يضطر البعض إلى إجراء تلك الأشعة في شهر الصيام، ليتردد سؤال حول حكم الأشعة بالصبغة في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات ومفسدات الصوم، أم يجوز إجراؤها أثناء الإمساك عن الطعام والشراب؟

حكم الأشعة بالصبغة في نهار رمضان

وحول حكم الأشعة بالصبغة في رمضان، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الأشعة بالصبغة هي أشعة يجب حقن المريض بمادة معينة في الوريد ثم إجراء الأشعة، ومن المقرر في الفتوى أن الحقن سواء في العضل أو الوريد لا يبطل الصيام أيا كانت المادة التي يحقن بها المريض، وبالتالي فان هذه الأشعة لا تبطل الصيام.

ما لا يفطر في رمضان

- تطهير اليدين بالكحول

- الأكل والشرب ناسيًا

- التبرد بالماء

- الغسيل الكلوي

- القيء عن غير عمد

- وضع مرطب الشفاه

- نقل الدم

- بلع الريق

- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

- استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف.

- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

- العطور والروائح

- المراهم والكريمات

- الحقن (عضل أو وريد)

- قطرة العين

- مرطبات البشرة

مبطلات الصوم

- بخاخة الربو

- قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

- التدخين

- دم الحيض والنفاس

- القيء عمدًا فى نهار رمضان

- الجماع فى نهار رمضان

فضل الصيام في رمضان

- الصوم لله عز وجل وهو يجزي به.

- إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».

- إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».