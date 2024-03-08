«مياه الإسكندرية» توفر مراكز متنقلة لتقديم خدمة متطورة لعملائها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، توفير سيارات ومنافذ متنقلة بالقطاعات التابعة لها للتيسير على المواطنين من يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء ضمن خطة الشركة؛ لتحسين وتطوير خدماتها.

أماكن سيارات خدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء والمنافذ الخارجية بالقطاعات التابعة لها وجاءت كالتالي:

- مكان تمركز خدمة العملاء بالفروع التجارية من 9 صباحا إلى 2 مساء.

- مكان تمركز سيارة شرق «رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر» من 1.30 ظهرا إلى 7 مساء.

- مكان تمركز سيارة وسط «بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي» من 1.30 ظهرا إلى 7 مساء.

- مكان تمركز سيارة غرب «مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان» من 1.30 ظهرا إلى 7 مساء.

- مكان تمركز سيارة «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرا لـ 9 مساء.

- مكان تمركز سيارة المنافذ الخارجية «الإبراهيمية 2 - النزهة 2 - جرين بلازا - سيدي بشر 2 - العامرية 2» من الـ9 صباحا حتى الـ3 مساء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء والمنافذ المتنقلة والخارجية كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

تعريف سكان المنطقة بالخدمات

وأعلنت الشركة عن تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة؛ للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.