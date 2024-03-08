رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تركيب كشافات إنارة أمام مساجد حي السادات بالعريش

كتب:

حسين إبراهيم
11:34 ص | الجمعة 08 مارس 2024
تركيب كشافات إنارة جديدة بالعريش

تركيب كشافات إنارة جديدة بالعريش

قام قسم الإنارة بمجلس مدينة العريش بالعمل على تركيب كشافات جديدة على مداخل الشوارع والمناطق المطلة على المساجد بحي عاطف السادات وسط العريش.

الاستجابة لشكاوى الأهالي بوسط العريش

ذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم تركيب كشافات الإنارة وإضاءة المكان بالكامل في المناطق القريبة من المساجد، وذلك بعد وصول شكاوى من الأهالي بهذا الشأن، من وجود الظلام خلال أوقات الليل.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه تم مراجعة خطوط الكهرباء والأسلاك وإصلاح بعض الأعطال في الشوارع المطلة، والتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف، لتركيب لمبات إضاءة إضافية أعلى المأذنة في الحي، مثلما تم التركيب في مساجد وسط المدينة الأخرى.

وأشار مجلس المدينة إلى أنه تم التنبيه على عمال المساجد بإبقاء الإضاءة طوال الليل أمام المساجد بعد صلاة التراويح، وإظهار الشكل الجمالي الرائع طوال شهر رمضان.

حل مشكلات الإضاءة أمام المساجد

بدوره ذكر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، أن قسم الصيانة والإرشاد بالمجلس قام على الفور بحل مشكلة الإضاءة أمام المساجد في عدة مناطق، منها حي عاطف السادات وأبو صقل والمدينة الشبابية ومنطقة الأيوبي بساحل بحر العريش، موضحا أن قسم الطوارئ والمتابعة بالمجلس جاهز لاستقبال شكاوى المواطنين، والتنسيق لحلها بشكل مباشر دون أي عوائق.

اقرأ المزيد:

من هي حسناء الشريف سيدة العريش؟.. كرمتها قرينة الرئيس السيسي

وفد وزاري يزور عددا من قرى العريش ورفح لتقديم المساعدات (صور)

جامعة العريش تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي الروضة بشمال سيناء

مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: وفاة طفلين بسبب عدم توافر الكهرباء

يوم طبي للعاملين بـ«الكهرباء» وأسرهم للتوعية بمرض السكر السبت المقبل

خريطة افتتاحات المساجد في 17 محافظة اليوم.. اعرفها

«أوقاف كفر الشيخ»: متابعة أنشطة المساجد وحملات نظافة مكبرة خلال شهر رمضان

الشيخ عيسى الخرافين: مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق

محافظ شمال سيناء: طرح إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في الأسواق قريبا
بقلم حسين إبراهيم