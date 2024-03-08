تركيب كشافات إنارة أمام مساجد حي السادات بالعريش

قام قسم الإنارة بمجلس مدينة العريش بالعمل على تركيب كشافات جديدة على مداخل الشوارع والمناطق المطلة على المساجد بحي عاطف السادات وسط العريش.

الاستجابة لشكاوى الأهالي بوسط العريش

ذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم تركيب كشافات الإنارة وإضاءة المكان بالكامل في المناطق القريبة من المساجد، وذلك بعد وصول شكاوى من الأهالي بهذا الشأن، من وجود الظلام خلال أوقات الليل.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أنه تم مراجعة خطوط الكهرباء والأسلاك وإصلاح بعض الأعطال في الشوارع المطلة، والتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف، لتركيب لمبات إضاءة إضافية أعلى المأذنة في الحي، مثلما تم التركيب في مساجد وسط المدينة الأخرى.

وأشار مجلس المدينة إلى أنه تم التنبيه على عمال المساجد بإبقاء الإضاءة طوال الليل أمام المساجد بعد صلاة التراويح، وإظهار الشكل الجمالي الرائع طوال شهر رمضان.

حل مشكلات الإضاءة أمام المساجد

بدوره ذكر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، أن قسم الصيانة والإرشاد بالمجلس قام على الفور بحل مشكلة الإضاءة أمام المساجد في عدة مناطق، منها حي عاطف السادات وأبو صقل والمدينة الشبابية ومنطقة الأيوبي بساحل بحر العريش، موضحا أن قسم الطوارئ والمتابعة بالمجلس جاهز لاستقبال شكاوى المواطنين، والتنسيق لحلها بشكل مباشر دون أي عوائق.