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دراما المتحدة

شركات المياه تستعد لشهر رمضان برفع حالة الطوارئ وخطوط ساخنة

كتب:

سلامة عامر
08:36 ص | السبت 09 مارس 2024
المهندس ممدوح رسلان

المهندس ممدوح رسلان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكل الشركات التابعة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

صيانة دورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ووجه «رسلان»، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير كل خطوط مياه وشبكات الصرف، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة، تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

تلقي بلاغات مياه الشرب و الصرف الصحي

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.