أقصر وأطول ساعات صيام في العالم 2024.. تصل لـ17 ساعة بإحدى الدول

خلال شهر رمضان المبارك تلعب خطوط الطول والعرض دورًا مهما في تحديد طول النهار والليل، وبالتالي ساعات الصيام، فكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء، زادت ساعات الصيام، والعكس كلما اقتربت من خط الاستواء، وهو ما جعل البعض يتساءل عن أقصر وأطول ساعات صيام في العالم 2024.

أطول ساعات صيام في العالم 2024

وتلعب خطوط الطول والعرض، ودوران الأرض، وميل محور الأرض، وتغيرات الفصول، والتوقيت الصيفي، واختلاف الرؤية، والحسابات الفلكية دورًا مهما في تحديد أقصر وأطول ساعات صيام في العالم 2024، إذ تُعدّ معرفة ساعات الصيام واجبة على كل مسلم، وذلك لأداء فريضة الصيام بشكل صحيح.

وبحسب موقع «time and date» تأتي أطول ساعات صيام في العالم 2024 على النحو التالي:

- نوك عاصمة جرينلاند: يصوم المسلمون 17 ساعة و26 دقيقة.

- الرباط في المغرب: يصوم المسلمون 14 ساعة و23 دقيقة.

- نور سلطان عاصمة كازاخستان، 15 ساعة و 33 دقيقة.

- ريكيافيك، آيسلندا: 17 ساعة و:25 دقيقة.

- هلسنكي، فنلندا، إذ سيصوم المسلمون 17 ساعة و9 دقائق.

- جلاسكو، أسكتلندا: 16 ساعة.

- لندن، بريطانيا: 15 ساعة و36 دقيقة.

- زيورخ، سويسرا: 15 ساعة و7 دقائق.

- ساراييفو، البوسنة والهرسك: 14 ساعة و52 دقيقة.

- أنقرة، تركيا: 14 ساعة و43 دقيقة.

- روما، إيطاليا: 14 ساعة و42 دقيقة.

- أوتاوا، كندا: 14 ساعة و39 دقيقة.

- مدريد، إسبانيا: 14 ساعة و37 دقيقة.

- باريس، فرنسا: 14 ساعة و33 دقيقة.

أقصر ساعات صيام في العالم 2024

أما أقصر ساعات صيام شهر رمضان في العالم 2024 تأتي على النحو التالي:

- بورتو مونت، تشيلي: 12 ساعة و44 دقيقة.

- موروني، جزر القمر: 13 ساعة و4 دقائق.

- كمبالا، أوغندا: 13 ساعة و17 دقيقة.

- كرايست تشيرش، نيوزيلندا: 12 ساعة و46 دقيقة.

- نيروبي، كينيا: 13 ساعة و15 دقيقة.

- جاكرتا، إندونيسيا: 13 ساعة و17 دقيقة.

كوالالمبور، ماليزيا: 13 ساعة و18 دقيقة.

- ماليه، جزر المالديف: 13 ساعة و21 دقيقة.

- بندر سري بيجاوان، بروناي: 13 ساعة و22 دقيقة.

- نجامينا، تشاد: 13 ساعة و31 دقيقة.

- باماكو، مالي: 13 ساعة و32 دقيقة.