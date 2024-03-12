طريقة عمل لحم البرغل التونسي.. وجبة مثالية للعزومة الرمضانية

البُرغل من الأطعمة التي تحتوي على عديد من الألياف والمعادن، لذا فهي مفيدة للصحة، ونظراً للقيمة الغذائية الكبيرة التي تتمتع بها، يسمى بـ«مسامير الركب»، كما أن النوع الخشن منه يستخدم كبديل للأرز، والنوع الناعم منه يتم استخدامه في الأكلات.

وفي السطور التالية نتعرف على طريقة عمل لحم البرغل التونسي في المنزل، الذي يعد من الاطباق المثالية للعزومات الرمضانية، وفقا لما نشره موقع «سي بي سي» سفرة.

مكونات عمل لحم البرغل التونسي

- بصلة كبيرة.

- خمسة فصوص من الثوم.

- 4 قطع لحم ضأن.

- ثُلث جرام حمص.

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

- معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملح للتذوق.

- فلفل أسود ( يُوضع حسب الرغبة).

- معلقتان صغيرتان من الكركم.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة فلفل حار.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة.

- 2 كوب برغل.

- 4 أكواب ماء.

- 5 حبات فلفل أخضر (1 في الصلصة و4 مقلية للتزيين حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- يقطع البصل إلى شرائح، ثم يضاف عليه لحم الضأن والثوم والبهارات و زيت الزيتون والحمص ومعجون الطماطم.

- يغطى ويطبخ لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على نار عالية، ليأخذ لون لحم الضأن لوناً بنياً.

- نخلط جميع المكونات مع إضافة الماء ببطء عليها، ثم نخفض درجة حرارة النار إلى متوسطة.

- نغطي الوعاء ونتركه من ساعة ونصف إلى ساعتان حتى ينضج.

- يوضع البرغل في وعاء كبير، ثم نضيف إليه الماء، حتى يتم تغطيته بشكل صحيح.

- يترك لمدة 30 دقيقة منقوعاً، ثم يتم تصفيته بالمصفاة، ويضاف إلى صلصة الطماطم ولحم الضأن، ونضيف الماء إذا شعرت أن الماء تبخر.

- نقلل الحرارة ونتركه حتى يطهى جيداً يمتص كل السوائل فيه.

- نقلي الفلفل الأخضر ونستخده للزينة على البرغل.