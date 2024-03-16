«مياه المنيا» تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للعاملين وأبنائهم

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنظيم مسابقة حفظ القرأن الكريم لعام 2024 للعاملين بالشركة وأبنائهم تحت رعاية المهندس رجب السعيد رئيس الشركة.

مستويات مسابقة القرآن الكريم

وأوضحت الإدارة العامة أنه سيجري تنفيذ مسابقة حفظ القرآن الكريم على خمسة مستويات كالآتي:

- المستوى الأول: القرآن الكريم كاملا

- المستوى الثاني: من 15 إلى 20 جزءًا

- المستوى الثالث: حتى 15 جزءًا

- المستوى الرابع: ربع ياسين وربع القرآن

- المستوى الخامس: خمسة أجزاء

مواعيد التقديم لمسابقة حفظ القرآن الكريم

وأشارت مياه الشرب بالمنيا إلى أنه يتم التقديم للمسابقة في موعد أقصاه 21 مارس 2024 بالعلاقات العامة بالديوان العام للشركة.

وفي سياق منفصل، كرّم المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فريق كرة القدم الخماسي بالشركة لفوزه في المباراة النهائية على فريق مودرن جاز بنتيجة 3/1، وبذلك حصدت الشركة كأس البطولة وتصعد كمركز أول على مجموعة وجه قبلي.