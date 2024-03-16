آخر موعد لإجراء مقابلة وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2023.. باقي 3 أيام

حددت هيئة النيابة الإدارية الثلاثاء المقبل الموعد الأخير للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ونرصد لكم في السطور التالية مكان المقابلة الشخصية وأيضا تعليمات حضور المقابلة الشخصية.

مكان إجراء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وعن مكان إجراء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023، فحددت الهيئة المقر الرئيسي لها في ميدان النجدة مدينة 6 أكتوبر مكان لإجراء مقابلات الدفعة المذكورة.

تعليمات حضور المقابلة لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

كما حددت هيئة النيابة 4 شروط مهمة لحضور مقابلة وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 وجاءت كالتالي:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد.

-ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

-التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

-التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

شروط المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

ووفقاً للنيابة الإدارية فيُشترط في المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 أن يتوافر فيه بعض الشروط وجاءت كالتالي:

-أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.