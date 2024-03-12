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«مياه الإسكندرية» تعلن مواعيد عمل منافذ خدمة العملاء الخارجية والمتنقلة

كتب:

سلامة عامر
05:00 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
منافذ خدمة العملاء بشركات المياه.. أرشيفية

منافذ خدمة العملاء بشركات المياه.. أرشيفية

أعلن القطاع التجاري والإدارة العامة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد عمل منافذ خدمة العملاء الخارجية والمتنقلة خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عمل المنافذ الخارجية والمتنقلة لخدمة العملاء كالتالي:

مواعيد المنافذ الخارجية والمتنقلة لخدمة العملاء

- منفذ الإبراهيمية: من 9 إلى 4 مساءً ومن 7.30 إلى 11.30 مساءً

- منفذ سيدي بشر 2: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ الحديد والصلب: من 11 إلى 3.30 مساءً

- منفذ جرين بلازا: من 9 إلى 4 مساءً ومن 7.30 إلى 11.30 مساءً

- منفذ الأكاديمية: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي الجياد: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي الوادي: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ العامرية 2: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ المهندسين: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي سبورتنج: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي القضاة: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي سموحة: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ نادي الأوليمبي: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ الميناء: من 9 إلى 2 مساءً

- منفذ النزهة 2: من 9 إلى 2 مساءً

خدمات سيارات خدمة العملاء

وكشفت الشركةا لخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء والمنافذ المتنقلة والخارجية كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

وأعلنت تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارتي التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.