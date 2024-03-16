«مياه الإسكندرية» تعلن أسماء الفائزين في خامس أيام المسابقة الرمضانية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة أحمد جابر أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم الخامس من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي.

إعلان النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 937 مرشحا، لافتة إلى أن المسابقة تعد يوميًا، وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

وقالت الشركة إنه يتم تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق، حيث يتم الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا، مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من هـنـا.

أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية

وكشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

الجائزة الأولى: 250 جنيها للفائزة سوزان محمد عبد الحميد

الجائزة الثانية: 150 جنيها للفائز سعيد محمد علي جاد

الجائزة الثالثة: 100 جنيه للفائز هشام محمد أحمد المهدي