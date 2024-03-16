«مستقبل وطن» بالقليوبية ينظم إفطارا جماعيا لـ 12 ألف مواطن.. «نفرح أهالينا»

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية الإفطار الجماعي ل12 ألف مواطن بمنطقة الخصوص في إطار مبادرة الحزب «هنفطر ونفرح أهالينا»، التي تٌطلقها أمانات الحزب المختلفة، حيث ضم الإفطار جميع الطوائف من المواطنين المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة، برعاية النائب عاطف أبو ناصر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب حسن عمر حسانين، وحضور نواب للمحافظة لمجلسي النواب والشيوخ.

الوحدة الوطنية رمضان يجمعنا

شهد الإفطار مشاركة 12 ألف مواطن وسط فرحة المواطنين بهذا التجمع الذي ينتظرونه من العام إلى العاممُعبرين عن فرحتهم بهذا التجمع السنوي الذي يظهر لمصر كلها أن أبناء الخصوص يد واحدة حيث رفع المشاركون شعار «الوحدة الوطنية.. رمضان يجمعنا»، بمشاركة الأهالي من الأسر المسلمة والمسيحية من المقيمين بالمنطقة ومٌمثلين عن الأوقاف والمساجد والكنائس المنتشرة في ربوع المدينة التي تشتهر بأنها رمزا للوحدة الوطنية بمحافظة القليوبية.

تبادل التهاني بين المسلمين والأقباط

وأوضح النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، أن الإفطار ضم 12 ألف شخص من أبناء الخصوص، حيث تبادلت فيه الأسر التهاني برمضان وصيام القيامة المجيد، وتم إقامته في أكبر شادر في الخصوص ليسع هذا العدد الكبير في عادة رمضانية سنوية.

أشار أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إلى أن المائدة تمت بالتعاون بين الأهالي، مُشيرا إلى أن فرحة رمضان جمعت الجميع في الخصوص، وأن كل أبناء المنطقة تعاونوا من أجل إنجاح الفعاليات، ولم يكن هناك فرق بين مسلم ومسيحي