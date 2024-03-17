أسرار نقص الوزن دون حرمان في شهر رمضان.. هتخس 8 كيلوجرامات

خلال شهر رمضان المبارك، يصوم المسلمون ساعات طويلة، مما يدفع راغبي فقدان الوزن إلى استغلال هذه الفترة؛ لتحقيق أهدافهم دون قيود أو حرمان من الأكلات المفضلة، لذلك نستعرض في هذا التقرير، أسرار نقص الوزن بدون حرمان في شهر رمضان.

أسرار نقص الوزن دون حرمان في رمضان

فقدان الوزن في شهر رمضان الكريم دون حرمان، يسعى إليه الجميع وخاصة راغبي نقص الوزن، ذلك عن طريق اتباع نظام غذائي سليم، يجعلك تفقد ما بين 5 إلى 8 كيلوجرامات خلال شهر رمضان، وفق ما روته شرين محمد، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

البروتين والخضروات، هما أساس النظام الغذائي السليم، لفقدان الوزن دون حرمان في شهر رمضان المبارك، وفق «شرين»، التي أشارت إلى أنه يجب الابتعاد تمامًا عن تناول السكريات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفريش، وكمية قليلة للغاية من الحلويات.

أطعمة لتقليل الوزن

عند الإفطار وقت المغرب، يجب أن يتم تناول تمرة واحدة، ومن ثم كوب من العصير، كما أنه يمكن تناول الطعام بعد فترة «من الممكن بعد صلاة المغرب»، ويكون تناول الطعام بكميات قليلة وغني بالبروتينات وقليل من النشويات.

الحرص على تناول وجبات متوازنة، من خلال التركيز على تناول البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج، السمك، البيض، البقوليات، الإكثار من تناول الفواكه والخضروات؛ لكونها غنية بالألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع وتُساعد على الهضم، والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، بدلاً من الحبوب المكررة، ومحاولة تقليل تناول السكريات المضافة مثل الحلويات، المشروبات الغازية، العصائر المُعلبة.