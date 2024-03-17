«مياه الشرقية» تنظم ندوات للتوعية بترشيد الاستهلاك في ديرب نجم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ندوات توعية بترشيد استهلاك المياه وتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي والحفاظ عليها، بجانب التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز شباب ديرب نجم، في إطار تنفيذ سياسة الشركة القابضة بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في هذا الشأن.

التعريف بالخدمات التي تقدمها شركة المياه

وأشارت «مياه الشرقية»، في بيان، إلى أنه تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، مثل العدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوى المياه والصرف الصحي والنافذة الإعلامية للشركة على «فيسبوك»، إضافة إلى الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور خلال الندوة والرد عليها.

توضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية والخدمية من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتناول موضوعات حيوية، مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.