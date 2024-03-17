«أبو هشيمة الخير» توزع 50 ألف كرتونة رمضان على الأولى بالرعاية في بني سويف

وزّعت مؤسسة أبو هشيمة الخير، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، 50 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف، لتغطي كل مراكز وقرى المحافظة.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

يأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة أبو هشيمة الخير مع جمعية الأورمان، لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبتكلفة مالية قدرها 50 مليون جنيه، تحت رعاية ومظلة التحالف الوظني للعمل الأهلي التنموي.

وحرصت مؤسسة أبو هشيمة الخير على تغطية كل مراكز محافظة بني سويف، التي توليها أهمية كبرى في العمل التنموي على مدار العام بشكل عام، وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص.