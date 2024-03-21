وكيل «خطة النواب»: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم في موازنة 2024

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2024-2025 خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري للبدء في مناقشتها، وذلك اتساقا مع الموعد المحدد وفقا لنص المادة 124 من الدستور.

134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن المؤشرات الأولية التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام الماضية على لسان وزير المالية تشير إلي زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص نحو 596 مليار جنيه للدعم، من بينها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.

40 مليار جنية لبرنامج تكافل وكرامة

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، فضلا عن المخصصات المالية الأخري التي تشمل الدعم بهدف تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.

ووفقا للدستور المصري يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بعد التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس بابا بابا بعد مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة