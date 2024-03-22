ملخص أحداث الحلقة 11 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الـ11 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

في مسلسل الكبير أوي 8 حققت النيابة العامة مع حزلقوم بسبب اقتحام البنك وسرقة الخزنة، وعند محاكمته دخل الكبير وطلب من القاضي أن يدافع عنه، وسلمه شهادة بأن حزلقوم يعامل معاملة أطفال، وقرر القاضي إسقاط التهمة عنه مراعاة لحالته العقلية وعاقبه بالحبس شهر بسبب تفاهة عملية السرقة والسفه في شراء زجاجة مياه غازية بهذا المبلغ الكبير.

وفي مسلسل بابا جه، ظهر هشام وهو يتفقد كاميرات الملاهي وعثر على الطفل بودي ابن لمياء بعدما كان معها في مهمة حيث جسد دور خطيبها في احتفال عيد ميلاد أحد أبناء أصدقائها، بعدها ترك ابنها بودي وركب لعبة من ألعاب الملاهي وخرج الطفل من العربية واختفى من المدينة.

مسلسل كامل العدد +1 شهد حالة من الحزن على دينا الشربيني بسبب تجدد إصابة ابنها شريف بعد رجوعه لتدريبات النادي الأهلي وإبلاغ شريف سلامة لهم بأنه خضع لأشعة رنين وظهر أنه يعاني من قرحة في الركبة وسيكون في حاجة إلى تلقي علاج مدته 6 شهور.