مشهد خروج رهائن البنك في الكبير أوي 8 يعيد إلى الأذهان فيلم الإرهاب والكباب.. ماذا حدث؟

أعاد مشهد نهاية سرقة البنك الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 لأذهان الجمهور ما حدث في الفيلم الشهير «الإرهاب والكباب» للزعيم عادل إمام، إذ خرج جميع من في البنك على اعتبار أنهم رهائن تم احتجازهم بواسطة «عصابة حزلقوم»، رغم أنهم أفراد العصابة، وهي الطريقة نفسها في الفيلم الشهير.

وفي الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، خرج أفراد العصابة والرهائن مع بعضهم ويرتدون القناع، وحين سألهم ضابط الشرطة عن العصابة، أجابوا: «إحنا رهائن، مانعرفش حاجة، سابونا نخرج، اسأل حزلقوم زعيم العصابة وإحنا كلنا رهائن والعصابة كلها جوه»، واستعدت بعدها قوات الأمن للاقتحام.

مشهد فيلم الإرهاب والكباب

وهي الطريقة التي تعاون بها عادل إمام مع الرهائن في البنك بفيلم الإرهاب والكباب، إذ خرجوا من البنك على اعتبار أن جميعهم رهائن، وأكدوا لضباط الشرطة ذلك، وفي المشهد الأخير، نظر عادل إمام إلى الفنان كمال الشناوي، وكان يجسد دور وزير الداخلية، وهو المشهد الأخير في الفيلم.

«حزلقوم» يعثر على العلبة

وعثر «حزلقوم» على العلبة التي خطط لسرقة البنك للحصول عليها، واتضح أن بداخلها «غطاء لمشروب غازي»، وهو ما أثار دهشة أفراد العصابة أيضًا والرهائن في البنك، وبرهن ذلك بأنه «ده الغطاء اللي بيكسب العجلة».

نهاية الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

وفي نهاية الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، اقتحمت قوات الشرطة البنك، وألقت القبض على «حزلقوم» باعتباره زعيم العصابة، لتستكمل الأحداث في الحلقة 12 ما سيحدث له.