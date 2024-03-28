«اوعي تثقي في جوزك لو عملها».. نصائح فروحة في الكبير أوي لكشف خيانة الزوج

في أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي، دخل الشك قلب زوجته مربوحة، التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد؛ إذ بينت لها ابنة خالها «فروحة» علامات كره الزوج لزوجته، ما يدل على اقتراب ثبوت خيانته، وذلك من خلال أحداث تجربة صديقة لها.

أحداث الحلقة17 من الكبير 8

بعد كسر رجل مربوحة حضرت عائلة خالها لدوار الكبير؛ حتى يساعدوا مربوحة في المهام المنزلية، وفي جلستها مع ابنة خالها فروحة، أخبرتها عن قصة زوج صديقتها الذي كان لا يحبها ومقبل على خيانتها، ذاكره لها بعض المواقف مثل التأخير الدائم خارج المنزل متحججًا بالعمل، و إعطائها عقار مانع للحمل عن طريق حقن الموز به، ليدخل الكبير في موقف طريف كوميدي متأخرًا للمنزل مفسرًا أنه منشغل بالعمل، ومصطحبًا لباقة من الموز من أجل مربوحة، ما أدخل الشك في قلبها تجاه عدم حب زوجها الكبير لها وخيانتها مع أخرى.

علامات كره وخيانة الزوج لزوجته

أحيانًا تشك الزوجة في عدم حب وإخلاص زوجها لها، وخاصًة بعد مرور سنوات على علاقتهم، إذ يمثل الاعتياد أحد أهم أسباب الفتور بين الأزواج، وفي هذا السياق ووفقًا لما ذكرته دكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح علامات تثبت لكي عدم حب الزوج أو تطلعه لامرأة أخرى غيرك.

التأخير خارج المنزل

بحسب «إيناس» من يحب بصدق يعمل على توفير أكبر وقت ممكن لقضائه مع محبوبه، لذا إذا كان زوجك دائم التأخير، ولا يهتم لقضاء بعض الوقت معكِ، فعليك القلق بشأنه ومحاولة مناقشته في الأسباب بهدوء.

عدم الرغبة في إنجاب أطفال

عادًة ما يكون الزوج المحب متمنيًا للكثير من الأطفال التي تزيد متانة العلاقة بينه وبين محبوبته، ولكن إذا رفض مبدأ الإنجاب، فهذا يدل على عدم تواجد حب فيما بينكم، أو محاولته في التخلص منك دون ترك ما يربطه بك.

عدم الاهتمام للتواصل معكِ

أشارت إيناس أن من علامات عدم حب الزوج أو خيانته، تهربه الدائم من التواصل معك، حتى وإن كثرت محاولاتك في ذلك، لا يهتم لإعادة الإتصال بك مرة أخرى، مفضلًا البقاء على تواصل مع أشخاص آخرين عليكي.

عدم مشاركتك أحداث يومه

إذا لم يعتبرك الزوج شريكة حياته كليًا، وغير مهتم بإخبارك القليل من أحداث اليوم الهامة، فلا بد من القلق بشأن ذلك؛ إذ لا يجد المحب المتعة والراحة سوى في حديثه مع محبوبه عن صغائر الأمور.