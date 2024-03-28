«إيجاك» يعتمد المعمل البيطري بجامعة بنها بعد توافقه مع المواصفات الدولية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اعتماد المجلس الوطني «إيجاك» معمل التشخيص البيطري في الجامعة، بعد استئفائه المواصفات الدولية «ISO/IEC».

اعتماد المعمل في عدد من الاختبارات

في بيان صحفي، قال الجيزاوي إن «إيجاك» اعتمد المعمل في عدد من الاختبارات السيرولوجية لتشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات، وعدد من الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات، وفقا للمواصفات الدولية.

توجيه بالاستفادة من المعمل

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس، عميدة كلية الطب البيطري، وأعضاء هيئة التدريس فيها، على جهودهم المبذولة في اعتماد المعمل، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة منه في العملية التعليمية والبحثية.