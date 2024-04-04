موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024
كتب:
حسن صالح
12:01 ص | الخميس 04 أبريل 2024
موعد أذان الفجر اليوم
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، وذلك للالتزام بموعد الإمساك وأداء صلاة الفجر في العشر الأواخر من رمضان.
وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4- 2024 الموافق 25 رمضان الجاري، وفقا لإمساكية هيئة المساحة:
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024
يتحدد موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 في تمام الساعة 04:11 صباحا حيث تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة ويحل السحور في الساعة 01:51 صباحا، بينما الإمساك الساعة 03:51.
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم
وتكشف إمساكية رمضان مواعيد أذان الصلوات المختلفة كالتالي:
الفجر 04:11 صباحا
الظهر 11:58 ظهرا
العصر 03:31 مساء
المغرب 06:16 مساء
العشاء 07:36 مساء