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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الخميس 04 أبريل 2024
موعد أذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر اليوم

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، وذلك للالتزام بموعد الإمساك وأداء صلاة الفجر في العشر الأواخر من رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4- 2024 الموافق 25 رمضان الجاري، وفقا لإمساكية هيئة المساحة: 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

يتحدد موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 في تمام الساعة 04:11 صباحا حيث تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة ويحل السحور في الساعة 01:51 صباحا، بينما الإمساك الساعة 03:51.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 

وتكشف إمساكية رمضان مواعيد أذان الصلوات المختلفة كالتالي: 

الفجر 04:11 صباحا 

الظهر 11:58 ظهرا 

العصر 03:31 مساء 

المغرب 06:16 مساء 

العشاء 07:36 مساء  

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بقلم حسن صالح