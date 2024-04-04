يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، وذلك للالتزام بموعد الإمساك وأداء صلاة الفجر في العشر الأواخر من رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4- 2024 الموافق 25 رمضان الجاري، وفقا لإمساكية هيئة المساحة:

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

يتحدد موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 في تمام الساعة 04:11 صباحا حيث تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة ويحل السحور في الساعة 01:51 صباحا، بينما الإمساك الساعة 03:51.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية رمضان مواعيد أذان الصلوات المختلفة كالتالي:

الفجر 04:11 صباحا

الظهر 11:58 ظهرا

العصر 03:31 مساء

المغرب 06:16 مساء

العشاء 07:36 مساء