نشرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024 وذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024.

موعد اذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الرباط اليوم الأربعاء معلناً عن بدء صيام اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك في الساعة 4:41 وفي مراكش يرفع الأذان في الساعة 4:40 وفي الدار البيضاء يرفع الأذان في الساعة 4:35.

موعد اذان الظهر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة المغربية الرباط اليوم في الساعة 12:36 وفي مراكش يرفع الأذان في الساعة 12:40 وفي الدار البيضاء يرفع الأذان في الساعة 12:38.

موعد اذان العصر في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء في الساعة 4:05 وفي مراكش يرفع الأذان في الساعة 4:09 وفي الدار البيضاء يرفع الأذان في الساعة 4:08.

موعد اذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة المغربية الرباط معلناً عن انتهاء صيام اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك في الساعة 6:54 وفي مراكش، والدار البيضاء يرفع الأذان ليفطر المسلمون في الساعة 6:56.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأربعاء 3-2-2024

يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأربعاء نحو 14 ساعة و18 دقيقة.