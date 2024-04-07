موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024.. 28 رمضان 

يتطلع الأهالي إلى معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، إذ تصل ساعات الصيام فيه لنحو 14 ساعة و31 دقيقة، وبذلك يتبقى يومين فقط على انتهاء شهر الصوم وحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان، إذ تُعلن صلاة الفجر بدء صيام يوم جديد من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية رمضان، فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024، يحل في الساعة 04:07 صباحًا، ويكون موعد السحور في الساعة 01:49 صباحًا، والإمساك في الساعة 03:49 صباحًا، بينما يحين المغرب في الساعة 06:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024

الفجر: 04:07 صباحًا

الظهر: 11:57 صباحًا

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:18 مساءً

العشاء: 07:38 مساءً