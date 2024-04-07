مدته 4 دقائق كاملة.. هل يظهر كسوف الشمس في سماء مصر غدا؟

اقترب العد التنازلي من الوصول إلى اليوم الذي ينتظره العالم، والذي يمنح أكثر من 33 مليون شخص يعيشون في 15 ولاية أمريكية رؤية نادرة للشمس المحجوبة تمامًا في ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والتي يتحول فيها النهار إلى ظلام دامس لمدة 4 دقائق كاملة تقريبًا، لكن يبقى السؤال هل يظهر كسوف الشمس في سماء مصر غدًا أم لا؟

هل يظهر كسوف الشمس في سماء مصر غدًا؟

ومع حديث العالم حول ظاهرة نادرة قد لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر، بدأ البعض يتساءل هل يظهر كسوف الشمس في سماء مصر غدًا أم لا؟، وهو ما أوضحه أمين الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، والرئيس الأسبق للمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء (NRIAG)، جاد القاضي، في تصريحات تليفزيونية، أنه وفقا للحسابات الفلكية، سيحدث كسوف كلي للشمس يوم الأحد 8 أبريل 2024، لن يلاحظ في مصر أو في أي دولة عربية.

وأكد جاد القاضي أنّ كسوف الشمس الكلي سيُرى جزئيًا في أوروبا الغربية والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، بينما سيكون كسوفًا كليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيبدأ الكسوف الكلي للشمس في سينالوا بالمكسيك، ثم يتحرك شمال شرقًا حتى تكساس، ويعبر في النهاية 15 ولاية قبل الانتقال إلى كندا، والولايات التي سيكون فيها الكسوف الكلي مرئيًا هي: تكساس، وأوكلاهوما، وأركنساس، وميسوري، وكنتاكي، وتينيسي، وإلينوي، وإنديانا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، ونيويورك، وفيرمونت، ونيو هامبشاير، وماين، على الرغم من أن تينيسي وميشيجان لن يتم النظر إليهما إلا من خلال ظل القمر.

موعد الكسوف الكلي

وأكد الدكتور جاد القاضي أن الكسوف غير ضار ولن يؤثر على صحة الإنسان، كما أنّه لن يستمر أكثر من أربع دقائق، إذ يبدأ الخسوف الجزئي في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، وتكون ذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة 8:17 مساءً، وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 10:52 مساء، مُسجلا فترة زمنية تقدر بحوالي خمس ساعات وعشر دقائق، بينما يستمر الخسوف الكلي حوالي أربع دقائق فقط.