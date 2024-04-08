موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024.. 29 رمضان

ساعات تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، حيث يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور والتي تضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان حيث يفصلنا عن عيد الفطر 24 ساعة

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية لإعلان بداية صوم اليوم قبل الأخير من الشهر الكريم

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024

يتحدد موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان وفقً إمساكية الشهر الكريم في تمام الساعة 04:06 صباحا، ويكون موعد السحور الساعة 01:46 صباحا والإمساك 03:46 صباحا والمغرب في تمام الساعة 06:19 مساءً وتبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

موعد أذان الفجر في القليوبية

وكشفت مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان أنها كالتالي :

- يؤذن أذن الفجر في الساعة 04:06 صباحا

- موعد الشروق الساعة 05:38 صباحا

- يؤذن الظهر في تمام الساعة 11:58صباحا

- يؤذن العصر في الساعة 03:31 مساءً

- يؤذن المغرب في الساعة 06:19 مساءً

- تؤذن صلاة العشاء في الساعة 07:39 مساء