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دراما المتحدة

كيفية الاستعلام عن مخالفات البناء؟.. 4 طرق سهلة

كتب:

محمد عيسى
02:07 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مخالفات البناء - أرشيفية

مخالفات البناء - أرشيفية

يسعى الكثير من المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الجريدة الرسمية، تمهيداً للعمل بها في 4 مايو المقبل، ونشرح لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن مخالفات البناء.

4 طرق للاستعلام مخالفات البناء 

وخصصت وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بالتصالح 4 وسائل للتواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم حول مخالفات البناء وجاءت كالتالي: 

- الاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: Kanon_tasaloh@moh.gov.eg.

- الاستفسار من خلال صفحة «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنا.

- الاستفسار عن طريق الاطلاع على كُتيب «القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات».

- الاستفسار من خلال الاطلاع على نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

3 ضوابط للتصالح في مخالفات البناء 

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن هناك ضوابط للتصالح في مخالفات البناء جاءت كالتالي:

- عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.

- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.

- في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتلقي مقابل التصالح، وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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