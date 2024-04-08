طريقة عمل المعمول الطري بكوب زبدة واحد.. «طعمه أحلى من الجاهز»

المعمول هو من أشهر الحلويات العربية التي يتم تحضيرها بشكل خاص في عيد الفطر، إذ يتميز المعمول بطعمه اللذيذ وتشكيله الجميل، ويسميه البعض كحك محشي، ويفضل البعض تناوله مع الشاي في عيد الفطر المبارك، ما زاد البحث عن طريقة عمل المعمول الطري.

طريقة عمل المعمول الطري

وأوضحت الشيف توتا مراد طريقة عمل المعمول الطري الدايب في خطوات سهلة وبمكونات بسيطة موجودة داخل مطبخك على النحو التالي:

المكونات:

- كوب زبدة طرية (200 جرام تقريبا)

- 2 كوب دقيق (280 جرام تقريبا)

- 6 مكعبات جبن كريمي

- 3 ملعقة كبيرة سكر بودرة

- ملعقة كبيرة لبن بودرة

- رشة بيكنج بودر

- رشة ملح

- رشة فانيلا بودر

- رشة قرفة

- رشة حبهان مطحون

للحشو:

- 200 جرام فسدق مجروش خشن

- ملعقة ماء ورد

- 200 جرام سكر

طريقة تحضير المعمول الطري

- تضاف الزبدة والجبن وتقلب.

- يضاف السكر والفانيليا والقرفة والحبهان.

- يضاف الدقيق والبيكنج بودر واللبن.

- يترك العجين ليرتاح.

- قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة.

- افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح قرصًا رقيقًا.

- ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل قرص.

- اطوي أطراف القرص على الحشوة لتشكيل كرة.

- ضعي كرات المعمول في صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

- زيني المعمول بالفستق المجروش.

- سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

- اخبزي المعمول لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- اتركي المعمول ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

أسرار قبل تحضير المعمول

- درجة الحرارة: وطريقة عمل المعمول الطري تعتمد على أن تكون المكونات لينة وفي درجة حرارة الغرفة وليست باردة ومجمدة، حتى تتجانس مع الدقيق ويسهل خلطها ولا تفسد العجين أو تتكتل.

- الدقيق الأبيض: يجب أن يحضر المعمول بدقيق فاخر جودته عالية ومنخول جيدًا؛ حتى يتجانس مع باقي المكونات ولا يطرد السمن أو يتسبب في جفاف العجين.

- الحشو الأصلي: يحضر المعمول بحشوته الأصلية وهي التمر أو العجوة اللينة، ولكن يمكن استغلاله وتقديمه بأطعمة مختلفة مثل الملبن أو المكسرات، وفي كل الحالات يجب أن يكون الحشو محضر جيدًا وليس به أي بلل حتى لا يتلف العجين.

التسوية: يجب الانتباه لتسوية المعمول بالطريقة الصحيحة حيث يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن حتى ينضج ونحصل على النتيجة المثالية.