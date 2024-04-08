دعاء ليلة 30 رمضان.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين»

في ليلة 30 رمضان والساعات الأخيرة من الشهر الكريم، يكثر المسلمون من ترديد الأدعية قبل أن يرحل رمضان ويأتي عيد الفطر، مستغلين كل دقيقة من ليالي العتق من النار، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في دعاء ليلة 30 رمضان.

دعاء ليلة 30 رمضان

لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها في دعاء ليلة 30 رمضان، إلا أن يمكنه للشخص الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن قول دعاء ليلة 30 رمضان بأكثر من صيغة منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء ليلة 30 رمضان مستجاب «اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين، نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام يا الله، الحمد لله على التمام، الحمد لله على عظيم المن والإنعام، اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال».

«يا رب قبل وداع ومغادرة شهر رمضان عافي كل مريض وارحم كل ميّت واشرح صدورنا ويسر أُمورنا واجعل هذه الأيام فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء، اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء، وأمانيهم أوشكت أن تكون، اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات، اللهم أَخرجني من حَولي إلى حَولك ومن تدبيري إلى تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك».

صيغ أخرى لدعاء ليلة 30 رمضان

ويقول البعض في دعاء ليلة 30 رمضان الصيغ التالية:

«يا الله أتمنى ألا ينتهي شهر رمضان إلا وقلبي مُطمئن، وعقلي هادئ، وأفكاري مرتبة، وخُططي واضحة ولدي طاقة جديدة لمواصلة السعي، أتمنى أن تعمر هذه الأجواء الخراب الذي بداخلنا وأن تملئ حياتنا بالسعادة والفرح وعسى أن نجد أمنياتنا في هذا الشهر وأن نخرج منه بنفوس راضية وقلوب مجبورة آمين».

«اللهمَّ إنا عبدناك كما آمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ليس لنا سواك رب نرجوه، يا عفو اعف عنا، وارحمنا، وأعد علينا رمضان أعواما مديدة، ودهورا عديدة الحمدلله على الكمال».