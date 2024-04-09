7 أيام يُحرم صيامها تعرف عليها.. منها يوم عيد الفطر

نهى الدين الإسلامي عن صيام أيام ذكرتها السنة النبوية على وجه الخصوص، وذلك من خلال الأحاديث الصحيحة التي رويت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على المسلم إتباع هذا الهدي والابتعاد عن ما حرمه الله.

الأيام التي يحرم صيامها

وحول الأيام التي يُحرم صيامها، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إن تلك الأيام كالتالي:

- يوم عيد الفطر

واستدل جمهور العلماء على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ" أخرجه مسلم في صحيحه.

- يوم عيد الأضحى

- أيام التشريق

يحرم صيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بثلاثة أمور في أيام التشريق المباركة التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، ويحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى "الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله".

- يوم الجمعة

يكره صيام يوم الجمعة منفردًا وثبت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" رواه البخاري ومسلم.

- صيام يوم الشك

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد

- صوم يوم عرفة للحاج

من أنواع الصوم المنهي صوم يوم عرفة للحاج، أما غير الحاج؛ فالصوم في حقه مستحب.

- صوم الدهر

يكرَهُ صَومُ الدَّهرِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، وقولٌ عند المالكيَّة، وقولٌ عند الشَّافِعيَّة

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّك لتصومُ الدَّهرَ وتَقومُ اللَّيلَ؟ فقُلتُ: نعم. قال: إنَّك إذا فَعلْتَ ذلك هَجَمتْ له العَينُ، ونَفِهَت له النَّفسُ، لا صام مَن صامَ الدَّهرَ، صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ صَومُ الدَّهرِ كُلِّه. قلتُ: فإنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: فصُمْ صَومَ داودَ عليه السَّلامُ؛ كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، ولا يَفِرُّ إذا لاقَى ))ثانيًا: لأنَّه يُضعِفُ الصَّائِمَ عن الفرائِضِ والواجباتِ، وعن الكَسْبِ الذي لا بدَّ منه

الأيام المستحب صيامها في شوال

يعد صيام الست من شوال من أيام صيام النافلة التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لصيامها من فضل عظيم وثواب كبير، إذ يحرص كثيرون على اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صيام تلك الأيام ليكتبهم الله من الفائزين برحمته.

وحول صيام الست من شوال، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّه مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ".

ولفتت دار الإفتاء إلى أنّه يجوز صيامها متفرقة خلال شهر شوال، وتابعت: "فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها".