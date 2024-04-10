3 طرق للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لشهر أبريل 2024.. اعرفها

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الفترة من 1 إلى 15 أبريل، للإبلاغ عن استهلاك الشهر، سواء للعدادات القديمة أو الميكانيكية، وذلك للحصول على فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، بعيدًا عن التقديرات الجزافية وبدون أخطاء العنصر البشري.

طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر أبريل 2024

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خطوات تقديم القراءة وهي كالتالي:

أولًا: تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«آبل».الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

ثانيا: من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر أبريل الجاري 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط.

ثالثا: من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر أبريل 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية من هنا.