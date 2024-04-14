بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدا بمختلف المحافظات

كشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء أنه من المقرر صدور تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء الـ9 بجميع المحافظات، بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال يوميًّا، بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحا، حتى الخامسة عصرا لمدة ساعتين، اعتبارًا من غد الاثنين.

موعد تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

أشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن جميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء ستنفذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالمواعيد الجديدة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

طرق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز من هنــــــا

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص. ب 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».