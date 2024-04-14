إزالة 57 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إجازة العيد ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تقرير وحدة المتغيرات المكانية

وكشف محافظ بني سويف خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، عن تلقيه تقريرًا، أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 25 حالة في المهد وذلك في ثالث ورابع أيام إجازة العيد، شملت 4 حالات على أرض زراعية بمركز ببا، وحالتين بمركز الفشن، و3 حالات بمركز بني سويف، و7 حالات بمركز ناصر، و3 حالات بمركز سمسطا أملاك دولة، و3 حالات بمركز إهناسيا أملاك دولة، و3 حالات بمركز الواسطى زراعة، ليصبح ما تم ازالته 57 حالة من بداية اجازه عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحليه لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعيه ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.

التعامل الفوري مع حالات التعد

و شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.