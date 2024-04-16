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«رياضة القليوبية»: افتتاح منشآت جديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه قريبا

كتب:

حسن صالح
05:58 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
جولة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

جولة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام المحافظة بالأعمال الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع bot، والتي وصل عددها إلى 127 مشروعا استثماريا.

مشروعات بنظام حق الانتفاع

وأوضح «الصبروط»، في بيان صادر اليوم، أن المشروعات بنظام حق الانتفاع تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

حمام سباحة نصف أوليمبي بالدير

وأجرى وكيل رياضة القليوبية جولة لمتابعة الأعمال الإنشائية بمراكز شباب شبين القناطر والمقامة بنظام حق الانتفاع bot، شملت متابعة أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب الدير بتكلفة 3 ملايين جنيه، وقيمة إيجارية شهرية 10 آلاف جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ 80%، ومن المقرر أن يكون المشروع جاهزا للتسليم وبدء التشغيل في بداية مايو المقبل.

كما تفقد إنشاء كافتيريا بتكلفة نصف مليون جنيه وقيمة إيجارية شهرية 1500 جنيه، بحضور محمد عطية رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدير.

حمام سباحة ترفيهي

وشملت المتابعة إنشاء حمام سباحة ترفيهي بمركز شباب مدينة شبين القناطر بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، وقيمة إيجارية شهرية 10 آلاف جنيه، على أن يبدأ التشغيل خلال الأيام المقبلة.

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