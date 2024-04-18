محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شوارع طوخ بتكلفة 17.5 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، للنهوض بالمستوى الحضاري للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشوارع لحركة السيارات والمارة.

إنشاء نافورة في ميدان طوخ

وخلال جولته تفقد المحافظ شارع مصرف الحصة بطول 230 مترا، إذ جرى الانتهاء من رصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى، ورصفها ببلاط الإنترلوك وإنشاء أحواض للزراعة، وإنشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع للعمل على تحقيق المظهر الجمالي للشارع وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.

رفع الإشغالات بالشوارع

كما تفقد المحافظ شارع الجزارين بعد الانتهاء من رصفه أيضا بطول 650 مترا، موجها برفع أي إشغالات بالشارع والتنسيق مع إدارة المرافق لشن حملات مستمرة لمنع الباعة الجائلين من استغلال الطريق ونقلهم إلى السوق الجديد المخصص لهم.

وجدير بالذكر أن خطة الرصف لمدينة طوخ تبلغ تكلفتها 17.5 مليون جنيه، وتشمل أيضا رصف شارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع أحمد اللبان بعرض 6.5 متر، كما جاري رصف رصف شارع طريق كفر منصور من مزلقان السكة الحديد حتى محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى رصف بالانترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لعدد 30 شارع بطول 4535م بمتوسط عرض 10متر .