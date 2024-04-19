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توريد 4 آلاف طن قمح إلى الشون والصوامع في الوادي الجديد

كتب:

آية حسنين
06:36 م | الجمعة 19 أبريل 2024
توريد القمح

توريد القمح

تستمر عملية توريد القمح في الوادي الجديد، إذ توجه المزارعون إلى مختلف الصوامع والشون المتوفرة في مختلف المراكز من أشهرهم صوامع الخارجة، وشرق العوينات.

توريد القمح في الوادي الجديد

وأشارت المحافظة إلى أنه جرى استلام نحو 4000 طن في صوامع شرق العوينات، وصوامع الخارجة وخارج المحافظة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه يتم توريد المحصول الاستراتيجي القمح إذ جرى زراعة 328 ألف فدان قمح ليصل متوسط إنتاجية 17 أردبا للفدان.

 

وأكد متابعة كافة الصوامع والأماكن التخزين من أجل تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد من أجل:

- ضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعي

- تيسير إجراءات الاستلام من المزارعين

- سداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

سعة الصوامع الخاصة بتوريد القمح في الوادي الجديد

وجاءت سعة الصوامع وأماكن التخزين المختلفة في محافظة الوادي الجديد كالآتي:

- شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن،

- صومعة الخارجة سعة 45 ألف طن

- شونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن

- شونة الفرافرة وسعتها 700 طن.

 

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