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أصبح للأمل مكان

لقطة فيديو فتحت الباب على مصراعيه للعشرات من ذوى الهمم

كتب:

 أحمد ماهر أبوالنصر
09:14 م | الأحد 21 أبريل 2024
كرة القدم للساق الواحدة

كرة القدم للساق الواحدة

سنوات من التمنى عاشها عدد من ذوى الهمم لتكوين منتخب مصرى لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، بعدما نجح لاعب ذو ساق واحدة فى جذب أنظار العالم إلى تلك الفئة من اللاعبين، من خلال مقطع فيديو لم يتجاوز 10 ثوان خلال الاحتفال بهدف محمد صلاح فى شباك منتخب الكونغو فى مباراة تأهل خلالها المنتخب الوطنى لكرة القدم لكأس العالم 2018.

بعدما نزل اللاعب محمود عبدالعظيم إلى أرضية الملعب للاحتفال بالهدف بطريقة بهلوانية، من خلال عمل «شقلباز» فى الهواء مستنداً على العكازين، رصدته عدسات الكاميرات ليصبح حديث العالم حينها بعد تصدره التريند، ويكون بذلك مفتاح ظهور اللعبة فى مصر.

«الوطن» فتحت ملف كرة القدم للساق الواحدة ورصدت اهتمام الدولة بتطويرها، من خلال العمل على التوسع فى عدد الأندية المشاركة فى الدورى العام المصرى، والتى يبلغ عددها الآن 6 أندية، إلى جانب تشجيع الأندية الشعبية على تكوين فرق للساق الواحدة، لجذب قطاع عريض من الجمهور.

من ناحيتها قالت سارة سمير، نائب رئيس اللجنة البارالمبية لكرة القدم للساق الواحدة، إن هناك استعدادات مكثفة يجريها المنتخب القومى للساق الواحدة للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام فى مصر أبريل المقبل.

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