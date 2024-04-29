مبادرة جديدة في القليوبية لتخفيض أسعار بيض المائدة.. الكرتونة بـ60 جنيها

نظم بعض أصحاب المحلات مبادرة جديدة في القليوبية لخفض أسعار البيض، ورفع الضرر عن المواطنين خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف، وجرى توفير بيض بلدي بشائر ووصل سعر الكرتونة إلى 60 جنيها لـ30 بيضة، وسجلت سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه، بواقع 3 جنيهات وربع وتوفير باقي الأنواع بأسعار مخفضة عن السوق.

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض الكبير 120 جنيها، و125 جنيها لكرتونة البيض السوبر، وهي أسعار أقل من المتداول في الأسواق المختلفة، التي تصل في بعض المحلات إلى 160 جنيها.

أجرت «الوطن» بثا مباشرا من إحدى المحلات الذي أعلن عن تطبيق المبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة بمدينة بنها استعرض الأسعار المتواجدة وآراء المواطنين في المبادرة ورصد الإقبال عليها ولمشاهدة البث

توفير كميات كبيرة من بيض المائدة

أوضح أحمد أبو يوسف القائم على المبادرة، أنه نجح في توفير كميات كبيرة من بيض المائدة المختلفة بأسعار بأقل من مثيلتها بالأسواق والمحلات في مدينة بنها، من خلال توفير بيض بلدي بشائر بسعر 60 جنيها الكرتونة، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، وجاري التواصل مع تجار التوزيع لتوفيرها مرة أخرى بعد إقبال المواطنين عليها، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي الوسط 100 جنيه أي بواقع 3 جنيهات وربع للبيضة.

أضاف أحمد أبويوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر البيضة الكبيرة وصلت إلى 5.3 جنيها بواقع 160 جنيها للكرتونة، حيث أطلق مبادرتها في إطار توجهات الدولة للعمل على تخفيض الأسعار بعد الاستقرار الذي تشهده الأسواق حاليا.

مبادرة طوخ لتخفيض أسعار البيض والسلع

وفي طوخ، وتزامنا مع مبادرة التخفيض لبيض المائدة في بنها، أعلن أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، أن المدينة شهدت مبادرة من أحد التجار لتخفيض الأسعار وصل فيها سعر بيض المائدة بمدينة طوخ 60 جنيها لطبق البيض البشائر، ووصل سعر كيلو المكرونة إلى 20 جنيها بدلا من 25، وسجل زيت الطعام 50 جنيها للتر الواحد بدلا من 80 جنيها

من جانبه، ثمن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرات تخفيض الأسعار التي نبعت من جهود ذاتية لعدد من التجار في مركزي بنها وطوخ بالمحافظة، مُشيرا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ المبادرات على أرض الواقع، وأنها عروض حقيقية على جميع السلع الغذائية والتموينية، وتصل للمواطن.