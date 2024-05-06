مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرقية»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن تواجد سيارات متنقلة لخدمة العملاء بالقرى والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها بـ«مراكز ديرب نجم وأبو حماد وشمال الشرقية»، طوال أيام الأسبوع خلال الفترة مابين غدا الثلاثاء وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

السيارات كلها مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن السيارات المتنقلة لـ خدمة العملاء تقدم خدماتها لكبار السن، وممن يصعب عليهم التوجه إلى الفروع، لافتا إلى أن السيارات كلها مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية التي تتيح للعميل الاستفادة من كافة الخدمات اللي تقدمها.

مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والمدن والقرى المعلن عنها كالتالي:

- مواعيد تواجد سيارت خدمة العملاء في قطاع ديرب نجم «قرية شوبك اكراش» من الأحد إلى الخميس.

- مواعيد تواجد سيارت خدمة العملاء في قطاع أبو حماد «قرية العباسة» من الأحد إلى الخميس.

- مواعيد تواجد سيارت خدمة العملاء في قطاع الحسينية «سماكين الغرب» من الأحد إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للعملاء

وأعلنت الشركة أن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم العديد من الخدمات للمواطنين بالقرى تتمثل في «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».